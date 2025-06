I capi dell' aviazione uccisi i droni infiltrati dal Mossad | la decapitazione | Nomine lampo Khamenei nel bunker | vinceremo

In un clima di tensione crescente, le recenti operazioni mirate hanno decapitato vertici chiave dell’aviazione e dei gruppi militari, segnando un nuovo capitolo nel conflitto in Medio Oriente. Con colpi slick e mosse strategiche, si mira a indebolire i leader di Hezbollah, Hamas e oltre, mettendo in discussione gli equilibri di potere. La partita è aperta: come evolverà questa destabilizzazione senza precedenti? Solo il tempo potrà dirlo.

Come con Hezbollah e Hamas, la destabilizzazione parte con l'eliminazione dei vertici militari. Tra gli ufficiali uccisi il comandante pasdaran Hossein Salami, il capo di Stato Maggiore Mohammad Bagheri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I capi dell'aviazione uccisi, i droni infiltrati dal Mossad: la "decapitazione" | Nomine lampo, Khamenei nel bunker: vinceremo

Israele ha attaccato l’Iran. Raid su siti nucleari. “Uccisi i capi di Stato maggiore e dei Pasdaran”. Teheran risponde con 100 droni - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: un raid israeliano sui siti nucleari ha causato ingenti perdite tra i vertici militari, mentre Teheran risponde con un assalto di 100 droni.

Israele attacca l'Iran, colpiti i siti nucleari, uccisi diversi alti funzionari iraniani, tra cui il capo di Stato maggiore, Bagheri, il capo dei Guardia- ni della Rivoluzione islamica, Salami, e il capo del quartier generale centra- le, Al Rashid e diversi scienziati. L'Iran pr

La strategia della «decapitazione» di Israele e l'attacco con droni-kamikaze coordinato dal Mossad in Iran; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Israele decapita la «cupola» islamista: uccisi il vice dei Servizi e l’uomo dei razzi di Hamas - DAL NOSTRO INVIATO KIBBUTZ NIR AM — L’aviazione, l’artiglieria e i droni israeliani martellano ... Riporta corriere.it

Risposta Usa alle bombe all'aeroporto di Kabul: uccisi con un drone due capi dell’Isis-K - cominciano a conoscerei volti e i nomi dei giovani Marines uccisi dal kamikaze: «Veri eroi, il meglio che l’America ... Si legge su ilmessaggero.it

Ministero palestinese, '5 uccisi da droni israeliani a Tulkarem' - Cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano di droni contro un campo profughi nella città di Tulkarem, nel centro della Cisgiordania. Lo riporta ansa.it