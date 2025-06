I campioni del tennis evitano il Queen’s per il regime fiscale britannico svantaggioso agli sportivi non residenti As

una strategia fiscale più vantaggiosa, ha acceso i riflettori sulle sfide economiche degli sportivi internazionali. Questa scelta non è casuale: molti professionisti evitano eventi come il Queen’s per tutelare il proprio patrimonio. L’analisi rivela un lato poco noto del mondo del tennis, dove le decisioni di partecipazione sono spesso influenzate da considerazioni fiscali più che sportive. Ma quali soluzioni adottano i campioni per ottimizzare la loro carriera e il loro portafoglio?

As ha approfondito il mondo del tennis spiegando che i tennisti professionisti affrontano un peso fiscale ben più pesante di quanto possa apparire quando partecipano a tornei nel Regno Unito, come Queen’s e Wimbledon. Nel 2011, Rafael Nadal sorprese il mondo del tennis con una dichiarazione insolita: « Perdo soldi se gioco nel Regno Unito ». Il campione maiorchino, che aveva appena rinunciato a partecipare al torneo del Queen’s per optare per quello di Halle in Germania, spiegò la sua scelta non per motivi sportivi o fisici, ma fiscali. Come funziona la tassazione per i tennisti al Queen’s. Tutti si chiedevano come potesse un tennista del calibro di Nadal rimetterci partecipando a un torneo prestigioso di categoria ATP 500, con un ricco montepremi e ottima preparazione in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I campioni del tennis evitano il Queen’s per il regime fiscale britannico svantaggioso agli sportivi non residenti (As)

Galimberti Tennis Academy Open: Torneo Future Itf M25 al Queen’s Club di Cattolica - Scopri il Galimberti Tennis Academy Open, il torneo Future ITF M25 che si svolge dal 15 al 21 giugno al prestigioso Queen’s Club di Cattolica.

Tennis, Sinner, Berrettini e Paolini: è l'Italia dei campioni - allora l’altoatesino di San Candido Jannik Sinner era da poco balzato in testa alla classifica della Association of Tennis Professionals (Atp), ma c’erano anche altri campioni italici nei ... Lo riporta ilmattino.it