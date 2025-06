I 60 anni di Cristina di Spagna chi è la sorella di Re Felipe

I 60 anni di Cristina di Spagna, sorella di re Felipe, sono un'occasione per riflettere su una vita intensa fatta di luci e ombre. Figlia di Juan Carlos e Sofia, ha attraversato momenti di gloria e di crisi, allontanandosi dalla corte per trovare rifugio a Ginevra. Proprio come il padre, anche lei ha vissuto scandali che hanno segnato il suo percorso, lasciando un’impronta indelebile sulla sua storia.

Una vita fatta di luci e ombre, la figlia di Juan Carlos e Sofia di Spagna compie 60 anni e festeggia questo traguardo con una parte della famiglia a Madrid, sua cittĂ natale dalla quale si è allontanata alcuni anni fa per vivere a Ginevra, lontana dalla corte dopo gli scandali che l'hanno coinvolta insieme all'ex marito. Proprio come il padre Juan Carlos, anche Cristina non è rimasta immune agli scandali che negli anni passati l'hanno resa protagonista, suo malgrado, di copertine dei giornali e di programmi tv, soprattutto in Spagna. Una principessa moderna. Cristina Federica Victoria Antonia de la SantĂ­sima Trinidad de BorbĂłn y de Grecia nasce a Madrid il 13 giugno 1965.

Spagna, l'infanta Cristina di Borbone (sorella del re) divorzia: l'annuncio dopo il tradimento del marito Scrive ilgazzettino.it: Dopo giorni di voci impazzite, l'annuncio è arrivato dai diretti interessati: l'infanta Cristina di Spagna — sorella maggiore ...