I 4 motivi per cui l’Inter pensa di rinunciare a Calhanoglu | Galatasaray in pole E Chivu punta Mandela Keita

L'Inter sta valutando attentamente il futuro di Calhanoglu, con il Galatasaray che si fa avanti e Chivu che mira a rivoluzionare il centrocampo. Tra rivalutazioni, richieste di spazio e possibili scambi, sono quattro i motivi che potrebbero portare alla rinuncia definitiva del turco. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo scenario nerazzurro, dove ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri in vista della prossima stagione.

Hakan Calhanoglu non è più un intoccabile. Il Galatasaray lo sa e adesso fa sul serio. Con l’arrivo di Cristian Chivu (impegnato già a lavorare in campo al Mondiale per club), le gerarchie in casa Inter potrebbero cambiare soprattutto a centrocampo, con Frattesi che reclama più spazio e la suggestione Susic, appena arrivato. Precisiamo: Calhanoglu è ancora il regista titolare della squadra nerazzurra, ma – a differenza della scorsa estate, quando le avances del Bayern Monaco furono respinte – con un’offerta giusta potrebbe partire. Quattro motivi per cui l’Inter può rinunciare a Calhanoglu. Ma cosa è cambiato a distanza di un anno? Tanto, ma andiamo per gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it