Hurzeler è entusiasta di lavorare con ´outstance Kostoulas a Brighton

Fabian Hurzeler ha descritto Charalampos Kostoulas come un "giovane giocatore eccezionale" dopo che l'attaccante di 18 anni ha completato il suo trasferimento a Brighton giovedì. Kostoulas, che ha segnato sette gol in 35 presenze in tutte le competizioni per Olympiakos la scorsa stagione, ha scritto un accordo di cinque anni con i gabbiani. Il diciottenne arriva a Brighton per una commissione di trasferimento di £ 31,4 milioni segnalata, il secondo prezzo più alto pagato per un giocatore da Brighton dopo Georggine Rutter (£ 40 milioni).