Hugh Jackman stuzzica i fan con un video per il ritorno di Wolverine

Hugh Jackman torna a stuzzicare i fan con un video che lascia intendere il suo attesissimo ritorno come Wolverine. Dopo il successo di "Deadpool & Wolverine", un film che ha sbancato i botteghini e dimostrato il potenziale degli eroi Marvel più violenti, l’attore sembra pronto a rivelare qualcosa di grande. Senza nulla...

Deadpool & Wolverine è stato il primo film dei Marvel Studios vietato ai minori di 13 anni e ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari la scorsa estate. Il terzo capitolo ha dimostrato che non tutti i titoli dell’MCU devono essere PG-13 e ha ricordato chiaramente quanto sia un’enorme attrazione al botteghino Hugh Jackman quando sfodera gli artigli di Logan. Senza nulla togliere a Ryan Reynolds o a Deadpool; tuttavia, Wolverine, come Spider-Man, rimane uno dei personaggi più popolari della Marvel, e se si aggiunge a questo l’iconica interpretazione di Jackman degli X-Men, l’interesse non fa che aumentare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

