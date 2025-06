Hotel Costiera | teaser trailer della nuova serie Prime Video

Preparati a vivere un'estate ricca di mistero e emozioni con il nuovo teaser di Hotel Costiera, la serie italiana che promette di conquistare il pubblico. Con Jesse Williams tra i protagonisti, questa avvincente narrazione arriverà in esclusiva su Prime Video il 24 settembre, portando sullo schermo segreti nascosti e intrecci sorprendenti. Non perdere l’appuntamento: un'avventura imperdibile ti aspetta!

Prime Video ha rilasciato oggi il teaser trailer di Hotel Costiera, nuova serie Original italiana con protagonista Jesse Williams ( Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway's Take Me Out ). Tutti i sei episodi di Hotel Costiera debutteranno dal 24 settembre in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Hotel Costiera è una serie internazionale action drama, girata in inglese in Italia e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, da un'idea di Luca Bernabei, scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.