Hotel costiera | scopri il teaser trailer della nuova serie Prime Video

nuova serie italiana in esclusiva su prime video: “hotel costiera”. Prime Video presenta una produzione originale di grande impatto, intitolata “Hotel Costiera”. Questa nuova serie, di genere action drama, combina elementi di suspense e commedia, ambientandosi nella suggestiva cornice della Costiera Amalfitana. La narrazione coinvolgente e il cast internazionale promettono di offrire un prodotto di alta qualità, disponibile in esclusiva dal 24 settembre in diversi paesi europei e anglofoni. caratteristiche principali della produzione. formato e distribuzione. Tutti e sei gli episodi della serie saranno rilasciati contemporaneamente sulla piattaforma di streaming Prime Video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it