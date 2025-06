hotel costiera arriva su prime video dal 24 settembre

Preparatevi a vivere un’emozionante avventura sulla splendida costiera di Positano con "Hotel Costiera", la nuova serie originale in anteprima su Prime Video dal 24 settembre. Questa produzione internazionale, firmata da un regista premio Emmy, unisce azione, dramma e paesaggi mozzafiato per catturare l’immaginazione degli spettatori. Un mix irresistibile di suspense e bellezza che vi lascerà senza fiato. La vostra prossima serata è già pronta: non perdete questa emozionante esperienza.

hotel costiera: una nuova serie originale su prime video. Dal 24 settembre, la piattaforma Prime Video presenterà in anteprima italiana la serie Hotel Costiera, un action-drama di respiro internazionale. La produzione si distingue per il suo cast internazionale e per la regia affidata a un vincitore di Emmy Award. La serie promette di coinvolgere gli spettatori con una trama avvincente ambientata sulla suggestiva costa di Positano. regia e produzione della serie. regista e team creativo. Adam Bernstein, noto per aver diretto numerose serie di successo come Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange is the New Black e Shameless, firma la regia di Hotel Costiera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it