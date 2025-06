hossein salami chi era il capo dei pasdaran ucciso da israele in iran

La scomparsa di Hossein Salami, figura di spicco delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, rappresenta un colpo devastante per l’establishment militare e strategico del paese. La sua morte, confermata da Teheran in seguito ai raid israeliani, apre nuovi scenari di instabilità e tensione nella regione. Ma chi era realmente Salami e quale impatto avrà questa perdita sulla sicurezza dell’Iran? Scopriamolo insieme, analizzando il suo ruolo e le ripercussioni di questo evento cruciale.

Teheran ha confermato la morte del generale Hossein Salami, comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie, durante i bombardamenti israeliani contro obiettivi strategici in Iran. Nei raid sono morti anche il capo di Stato maggiore Mohammad Bagheri e il consigliere politico dell’ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani. In particolare, la scomparsa di Salami, figura chiave dell’establishment militare iraniano, rappresenta un duro colpo per la leadership della Repubblica Islamica. Iranian television confirms the head of the paramilitary Revolutionary Guard, Gen. Hossein Salami, was killed in the Israeli strike. 🔗 Leggi su Lapresse.it