Holm l’uomo delle finali Tre vittorie su tre Tanti infortuni per lui ma è un punto fermo

Emil Holm, l’uomo delle finali con tre vittorie su tre, ha affrontato numerosi infortuni che ne hanno messo in dubbio il impatto. Tuttavia, la sua costanza e determinazione lo hanno trasformato in un pilastro della squadra, dimostrando che i veri campioni si riconoscono nelle sfide più dure. Con 232 minuti giocati e tre successi in finale, Holm si conferma un punto fermo nel cuore del rossoblù, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

di Marcello Giordano E’ stato il terzo acquisto più oneroso della scorsa estate. E in virtù di un infortunio al ginocchio riportato in preparazione e di uno alla caviglia nei primi due mesi della sua avventura in rossoblù, a inizio stagione ha fatto discutere e temere nel flop. Ma è sulla distanza che si vedono i cavalli di razza: ed Emil Holm ha vinto la sua corsa. Nella scorsa stagione, seppure da comprimario, ha alzato l’Europa League con l’Atalanta, quest’anno la Coppa Italia con il Bologna: secondo trofeo in due anni e al netto dei problemi iniziali ha dimostrato di avere fisicità, corsa e qualità da giocatore di spessore europeo: infatti si è ripreso pure la nazionale svedese, uno degli obiettivi per i quali aveva deciso di approdare in rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Holm, l’uomo delle finali. Tre vittorie su tre. Tanti infortuni per lui, ma è un punto fermo

Il 15 dicembre 2024 il Bologna batteva la Fiorentina al 'Dall'Ara' e Holm esultava, a fine partita, emulando Moise Kean e la famosissima 'griddy dance', diventata poi l'esultanza del centravanti italiano

Vittorie in finale: chi ha la percentuale più alta? Riporta it.uefa.com: Come il Nottingham Forrest non c'è nessuno: due volte in finale, due vittorie.