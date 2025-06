Hojlund Inter vertice con il Manchester United | emerge questo scenario

L’attenzione si infittisce attorno a Rasmus Hojlund, l’attaccante danese del Manchester United, considerato un possibile rinforzo per l’Inter nel reparto offensivo. Dopo un vertice cruciale tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza dei Red Devils, il futuro di Hojlund sembra ancora in bilico. Le opzioni sono aperte, ma l’Inter non ha intenzione di perdere tempo: tutte le strade restano ...

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Il futuro di Rasmus Hojlund al Manchester United resta ancora tutto da decidere. Come riportato da ESPN, i rappresentanti dell’attaccante danese hanno incontrato la dirigenza dei Red Devils la scorsa settimana per fare il punto della situazione in vista del mercato estivo. Tutte le opzioni restano aperte: il club non ha ancora preso una decisione definitiva e valuta ogni scenario possibile, inclusi permanenza, cessione o prestito. In questo contesto si inserisce anche l’ Inter, che – secondo le stesse fonti – avrebbe preso contatti per essere aggiornata sugli sviluppi riguardanti l’ex Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com