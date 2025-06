Hockey | il Cus Pisa al torneo Bee Happy vince il premio alla memoria di Alba Chiara Baroni

richiama all'importanza di sensibilizzare e promuovere il rispetto e la solidarietà tra le giovani generazioni. Il successo del Cus Pisa nel torneo non solo celebra le loro abilità sportive, ma anche il valore di un messaggio che deve continuare a risuonare forte e chiaro.

Nel corso del Torneo internazionale amichevole Bee Happy, svoltosi a Riva del Garda dal 31 maggio al 2 giugno, il Cus Pisa ha ricevuto un premio speciale dedicato alla memoria di Alba Chiara Baroni, giovane hockeista vittima di femminicidio nel 2017. "Un tema più che mai attuale, che ci.

