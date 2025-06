Ho vinto 500mila euro I gestori pensano ad una burla | Invece quel ragazzo non scherzava

La fortuna ha deciso di sorridere a Capannori, regalando a un giovane scommettitore una vincita record di 500 mila euro con soli venti euro giocati. Incredulo, il ragazzo ha portato a casa uno dei premi più alti della Lucchesia, dicendo addio ai dubbi e abbracciando il sogno che diventa realtà . Questa storia dimostra che a volte, basta un colpo di fortuna per cambiare tutto.

Ha giocato all’incirca venti euro e ne ha vinti 500 mila. Senza dubbio un ottimo affare. La fortuna ha bussato a Capannori, nella frazione di Pieve San Paolo, per la precisione, alla ricevitoria "Balù" di Luca Mencarini e Barbara Federico. Ne fornisce notizia Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco. Un ragazzo si è aggiudicato la vincita di mezzo milione, una delle più alte in Lucchesia, con un tagliando del concorso "Ultra Numerissimi", il più recente dei biglietti della vasta gamma "Gratta e Vinci". Si grattano tutti i numeri vincenti e, per ogni giocata, quelli corrispondenti. Se si completa tutto, c’è il premio indicato con un moltiplicatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ho vinto 500mila euro". I gestori pensano ad una burla: "Invece quel ragazzo non scherzava"

