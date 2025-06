Ho rifiutato categoricamente | Antonio Conte racconta tutta la verità

Dopo mesi di speculazioni e rumors infiniti, Antonio Conte rompe il silenzio e rivela tutta la verità sul suo futuro e sui retroscena post-Scudetto. Il tecnico del Napoli chiarisce definitivamente le voci di un possibile addio e smentisce categoricamente ogni trattativa con la Juventus. Una rivelazione che mette fine alle ambiguità e apre una nuova pagina nella sua carriera. Vuoi scoprire cosa ha realmente detto?

Il tecnico del Napoli rivela tutta la verità su cos’è successo dopo lo Scudetto e sulla trattativa con la Juventus Per mesi, dopo la partenza di Kvaratskhelia verso il Paris Saint-Germain, si è parlato di addio di Antonio Conte da Napoli. La Juventus era la principale indiziata per un possibile approdo del tecnico. Qualcuno dava già per fatto il passaggio a Torino, casa sua. Antonio Conte, però, fa chiarezza ai microfoni di Federico Buffa Talks: “Se avevo un accordo con la Juventus? No, non avevo nessun accordo e ho rifiutato categoricamente. Mi è dispiaciuto che su una possibilità di divorzio tra me e il Napoli si è iniziato già a parlare di me e della Juventus”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it