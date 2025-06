Ho inventato il mocio Vileda e la scopa Swiffer ora ho comprato il castello ‘fantasma’ degli Asburgo e ho deciso di fare una ragionata follia | la storia di Sergio Cervellin

Da inventore di prodotti rivoluzionari come il mocio Vileda e la scopa Swiffer a custode di un patrimonio storico, la storia di Sergio Cervellin è un esempio di come le idee più semplici possano trasformarsi in grandi cambiamenti. Con coraggio e passione, ha deciso di investire nella sua “ragionata follia”: riportare alla vita il magnifico Castello 8216fantasma8217 degli Asburgo, dando nuova luce al passato e ispirando il futuro.

A volte, le idee più semplici sono quelle che cambiano una vita. E, in questo caso, anche il destino di un monumento. La storia di Sergio Cervellin, imprenditore padovano classe 1956, è quella di un uomo che, partendo “ dall’università del marciapiede”, ha costruito una fortuna su intuizioni geniali applicate a oggetti di uso quotidiano, per poi investire tutto in una “ragionata follia”: salvare e riaprire al pubblico il magnifico Castello del Catajo. Sì, perché dietro l’uomo che oggi è il “castellano” della più grande dimora privata d’Italia, c’è l’inventore che ha brevettato meccanismi entrati nelle case di milioni di persone, come il mocio Vileda: “Ho semplificato un telaio, via le viti e una logica a incastro”, racconta in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho inventato il mocio Vileda e la scopa Swiffer, ora ho comprato il castello ‘fantasma’ degli Asburgo e ho deciso di fare una ragionata follia”: la storia di Sergio Cervellin

