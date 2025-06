Ho fatto una richiesta ad Antonio Conte | Caprile spiazza

Nel mondo del calcio, ogni incontro può riservare sorprese e insegnamenti preziosi. E così è stato anche tra Antonio Conte e Elia Caprile, il giovane portiere prestato al Cagliari. La loro prima chiacchierata, ricca di retroscena e emozioni, ha mostrato un lato inedito del talento azzurro. Scopri come questa conversazione ha aperto nuove prospettive e lasciato il segno nel suo percorso professionale.

Ecco come andò il primo incontro tra Antonio Conte e Elia Caprile: il retroscena dell'ex portiere azzurro, prestato al Cagliari Il portiere di proprietà del Napoli, prestato al Cagliari lo scorso gennaio, è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro. Non è stato facile fare il secondo, alle spalle di un super giocatore come Alex Meret. Eppure Elia Caprile ha ben figurato con il club partenopeo. Lo scarso minutaggio, complice l'assenza dalle coppe europee, è stato determinante nelle scelte dell'ex Bari. Caprile ha preferito giocare anziché continuare la stagione come secondo e magari lottare per il titolo.

