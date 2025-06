Ho digiunato 10 giorni solo acqua Fa bene Se stai tutto il giorno sul divano a mangiare gelato e guardare la tv è normale che hai problemi | così Raz Degan

Raz Degan, celebre per la sua filosofia di vita e il suo stile unico, ha recentemente condiviso sui social il traguardo dei suoi dieci giorni di digiuno. Un'esperienza che egli stesso definisce come un’opportunità di rinascita, lontano dalle abitudini quotidiane di relax e spuntini golosi sul divano. Ma è davvero saggio affidarsi a pratiche così intense senza consultare un medico? La risposta potrebbe sorprenderti: il benessere si costruisce anche con equilibrio e consapevolezza.

Raz Degan dal suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un video al culmine della felicitĂ per aver tagliato il traguardo dei dieci giorni di digiuno. Una pratica che fa da anni, come lui stesso ha ammesso. "Ciao ragazzi e ragazze! Oggi parleremo di qualcosa chiamato digiuno. – ha specificato – Se state molto bene in salute, siete giovani, avete l'opportunitĂ di un nuovo inizio. Ho appena terminato la mia giornata di dieci giorni di sola acqua". "Questo è ciò che e so cosa dicendo. – ha continuato – Non è possibile se non mangerò la mia pasta morirò e se non prenderò il mio caffè alla mattina, non riuscirò a svegliarmi.