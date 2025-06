Ho avuto più di 500 donne ma da quando mi sono sposato con Sara Garreffa ho smesso | le rivelazioni di Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi

Dino Giarrusso svela un passato sentimentale da record, tra “centinaia” di relazioni e un matrimonio che ha messo fine alle sue avventure. Un racconto sorprendente che ha fatto discutere il pubblico e lasciato tutti a chiedersi cosa si nasconde dietro questa storia di passione e scelte di vita. Ma da quando ho incontrato Sara Gareffa, tutto è cambiato: la mia vita ha preso una direzione diversa, e ora...

Dino Giarrusso ha scelto il prime time dell’ Isola dei Famosi per raccontare il suo passato sentimentale. Ha ammesso di aver avuto “centinaia e centinaia” di relazioni in un arco di dieci anni. “Mi fermo sulle cinquecento, poi mi sono sposato e ho smesso”, ha detto davanti alle telecamere, lasciando il pubblico diviso tra stupore e divertimento. La conduttrice Veronica Gentili ha confermato: “È vero, tutti ne parlano ancora”. E Cruciani, ospite in studio, ha rincarato: “La sua cifra è assolutamente credibile”. Giarrusso ha aggiunto un dettaglio curioso: “La cosa grave è che Veronica era testimone oculare in quegli anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto più di 500 donne, ma da quando mi sono sposato con Sara Garreffa ho smesso”: le rivelazioni di Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi

