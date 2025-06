Helena Prestes e Lorenzo Spolverato insieme dopo il Grande Fratello? Ma non come coppia!

Dopo il Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato tornano a far parlare di sé, ma questa volta non come coppia. Dopo le tensioni pubbliche e le recenti dichiarazioni, sembra che i due possano riunirsi sul set, dando vita a un nuovo capitolo della loro storia. La curiosità cresce: sarà l'inizio di una collaborazione professionale o qualcosa di più? Nel mondo dello spettacolo, nulla è mai certo...

Dopo l'addio televisivo con Shaila Gatta e le dichiarazioni velenose sulla sua ex fiamma Helena Prestes, Lorenzo potrebbe presto tornare a condividere un set proprio con la modella brasiliana. Il Grande Fratello si è concluso da oltre due mesi, e se l'attenzione mediatica sui protagonisti dell'ultima edizione inizia gradualmente a calare, una nuova indiscrezione potrebbe riaccendere i riflettori su due ex concorrenti molto discussi: Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Prime ipotesi sul nuovo programma in arrivo Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, entrambi avrebbero partecipato - seppur in momenti diversi - ai casting di un nuovo programma in fase di sviluppo per una piattaforma streaming, nello specifico Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Helena Prestes e Lorenzo Spolverato insieme dopo il Grande Fratello? “Ma non come coppia!”

