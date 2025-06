Hashish e birra ai Giardini Ducali mini daspo per due minorenni

hashish e birra ai Giardini Ducali, dove sono stati adottati mini daspo per due minorenni. Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena nelle aree verdi della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori, affiancati dall’unità cinofila, sono intervenuti ai Giardini Ducali dove sono state rinvenute sostanze illegali e comportamenti non conformi alle norme. La prevenzione resta la nostra priorità per tutelare la collettività.

Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena nelle aree verdi della città, con l'obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori, affiancati dall'unità cinofila, sono intervenuti ai Giardini Ducali dove sono state.

La Polizia Locale di Modena festeggia il 165° anniversario ai Giardini Ducali - Sabato 24 maggio, i Giardini Ducali di Modena accoglieranno la cerimonia per il 165° anniversario della Polizia locale, celebrando insieme alla cittadinanza questa importante tappa.

