Harry Potter Gary Oldman viene smistato in una casa di Hogwarts per la prima volta

Tra ironia britannica e confusione lessicale, il suo arrivo ha scatenato sorrisi e sorprendenti scambi di opinioni tra fan e maghi. Un momento che unisce passato e presente, in cui la magia di Gary Oldman si intreccia con le misteriose atmosfere di Hogwarts, rivelando che anche i personaggi più iconici possono sorprendere… e questa volta, il suo smistamento apre nuove, incredibili prospettive all’interno del mondo magico.

Sono passati più di 20 anni da quando Gary Oldman ha interpretato per la prima volta il mago Sirius Black in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, e solo adesso per la prima volta Oldman è stato smistato in una casa di Hogwarts. Gary Oldman, celebre volto di Sirius Black nella saga di Harry Potter, è stato finalmente smistato in una Casa di Hogwarts. e non è quella che pensate. Tra ironia britannica e confusione lessicale, il momento è diventato virale grazie all'inconfondibile humour del leggendario interprete. Gary Oldman scopre a quale casa di Hogwarts appartiene Chi l'avrebbe mai detto? Gary Oldman, l'intenso e tormentato Sirius Black della saga cinematografica di Harry Potter, ha scoperto solo ora - a più di vent'anni dalla sua prima apparizione nella saga magica - in quale Casa di Hogwarts sarebbe stato smistato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, Gary Oldman viene smistato in una casa di Hogwarts per la prima volta

