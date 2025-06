Hanno sparato alla mia cagnolina ho perso una parte di me e so che non avrò giustizia La storia di Gianluca e Bea

La tragica vicenda di Gianluca e Bea ci sconvolge profondamente, svelando il dolore incolmabile di chi perde un’amica fedele in modo così crudele. La piccola Bea, innocente e amata, ha pagato il prezzo di un gesto ignobile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Gianluca. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale sensibilizzare e agire contro ogni forma di violenza sugli animali, affinché nessuno debba più vivere un dramma simile.

Il 3 giugno 2025, a Castelfranco (Rieti), la piccola Bouledogue francese Bea è stata uccisa a fucilate dopo essere entrata in una villetta. Il suo umano, Gianluca, l'ha trovata senza vita: "So che non avrò giustizia, ma spero che nessuno debba più vivere quello che sto vivendo io. Quel giorno ho perso una parte di me". 🔗 Leggi su Fanpage.it