Hanno pulito la camera ma non si sono resi conto che ero qui Mi hanno chiusa fuori | Lorella Cuccarini intrappolata sul balcone dell’hotel

Lorella Cuccarini si trova al centro di un episodio divertente e inaspettato: rimasta intrappolata sul balcone del suo hotel, ha condiviso il momento sui social. Tra risate e imprevisti, la sua storia ci ricorda quanto possano essere imprevedibili i piccoli incidenti di viaggio. Ma come si è conclusa questa avventura? Scopriamolo insieme nel seguito.

Bloccata sul balcone della sua stanza d’albergo dalle donne delle pulizie che, ignare della sua presenza all’esterno, hanno chiuso la porta: è successo a Lorella Cuccarini, che ha documentato tutto in un video su Instagram. “Hanno pulito la camera ma non si sono resi conto che io stavo in balcone e mi hanno chiusa qui. Come rientro? ”, ha raccontato. A risolvere la situazione è stato il fratello, chiamato al volo per liberarla. Lorella, inquadrando la stanza dall’esterno, ha raccontato: “ Mi hanno chiuso dentro, cioè fuori. E adesso che faccio?”. “Grazie a Dio mio fratello era nei paraggi e mi ha liberata”, ha concluso, tirando un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it