Hanna omaggio tra le lacrime Pozzuolo abbraccia la sorella | Non doveva fare quella fine

Un ricordo toccante e un abbraccio di solidarietà: così la comunità di Trecella ha reso omaggio a Hanna Herasimchyk, scomparsa tragicamente un anno fa. Tra lacrime e speranza, i cittadini si sono stretti intorno alla sorella Tatiana, testimoniando che, anche nel dolore, non mancano l’amore e il supporto. La cerimonia ha segnato un momento di riflessione e unità, ricordando che il ricordo resta vivo e che nessuno è mai davvero solo.

"Quando tutto sarà finito la porterete a casa. Fino ad allora non temete: avremo cura noi di lei". L’abbraccio della comunità di Trecella ad Hanna Herasimchyk, la 46 enne bielorussa tragicamente morta a Trecella un anno fa, e alla sorella Tatiana. Presente, visibilmente commossa, alla cerimonia che ieri mattina ha battezzato la lapide realizzata, grazie alla generosità dei cittadini, sulla sepoltura di Hanna: marmo chiaro, la fotografia della donna, una scarpetta rossa incisa "per ricordare, e invitare alla riflessione", una scritta affettuosa, "Dalla comunità di Trecella". La data del ritrovo al piccolo cimitero della frazione, dove Hanna riposa, non è casuale: esattamente un anno fa, il 13 giugno 2024, il corpo della 46enne fu ritrovato nell’appartamento dove la donna viveva con il compagno, Konrad Marek Daniec. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it