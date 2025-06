Hamilton dubbi sul futuro in Ferrari? Lewis | Sono qui per restare a lungo

Il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari è al centro di tante speculazioni tra tifosi e appassionati. Dopo un inizio di stagione difficile, il pilota britannico ha ribadito il suo impegno a lungo termine con la scuderia di Maranello. Ma cosa riserverà il destino a questa collaborazione? Mentre le domande crescono, Hamilton assicura: “Sono qui per restare a lungo”, alimentando speranze e curiosità sul prosieguo della sua avventura in Ferrari.

(Adnkronos) – Quale sarà il futuro di Lewis Hamilton alla Ferrari? Il pilota inglese è reduce da un inizio di stagione complicato con la Rossa, confermato anche nell'ultimo Gran Premio di Spagna, dove ha chiuso al sesto posto. Tifosi e appassionati si stanno quindi interrogando sulla scelta di affidare il sedile a fianco di Leclerc .

