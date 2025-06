Gyokeres Juve Tuttosport è rottura totale tra lo svedese e lo Sporting Lisbona Addio più vicino quattro club in corsa | ultime

Il futuro di Viktor Gyokeres si fa sempre più incerto: la rottura tra lo svedese e lo Sporting Lisbona apre nuovi scenari di mercato. La Juventus, insieme a tre altri club, monitora attentamente la situazione in vista di un possibile affondo. Cosa riserverà questa intricata vicenda? Scopri tutte le ultime novità e le strategie dei club coinvolti, perché il calciomercato non dorme mai.

Gyokeres Juve (Tuttosport), è rottura totale tra lo svedese e lo Sporting Lisbona. Addio più vicino, quattro club in corsa: tutte le ultimissime novità. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona e da qualche giorno in rottura totale con il club portoghese. Il calciomercato Juve non ha nascosto l’interesse nei confronti dello svedese ma al momento si limita a guardare interessata, in attesa di capire anche cosa succederà sul fronte Vlahovic. Sulle tracce del giocatore, come scrive Tuttosport, ci sono anche Arsenal, Manchester United e Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com