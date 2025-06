Gyokeres Juve | arriva a Torino se… Incastro possibile con Vlahovic! La doppia mossa di Comolli per l’attacco novità importanti

Il calciomercato della Juventus si accende con l’ipotesi Gyokeres, il centravanti svedese che potrebbe trovare spazio a Torino in un complicato gioco di incastri con Vlahovic. La doppia mossa di Comolli apre nuove prospettive per rafforzare l’attacco bianconero, alimentando speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Tutti gli aggiornamenti sul possibile arrivo di Gyokeres: è davvero prossimo un colpo da fuoriclasse?

Gyokeres Juve: arrivano novità importanti per lo svedese. Potrebbe arrivare a Torino in questo incastro con Vlahovic. Tutti i dettagli. Il calciomercato Juve si infiamma attorno al nome di un grande obiettivo per l'attacco: Viktor Gyokeres. L'interesse della dirigenza bianconera per il centravanti svedese è concreto e un canale di comunicazione con il suo entourage è già stato avviato. Tuttavia, l'operazione si presenta complessa e onerosa, delineando uno scenario in cui ogni mossa sarà strettamente legata al futuro di Dusan Vlahovic. L'ostacolo del prezzo e la concorrenza internazionale. L'affare per portare a Torino Viktor Gyokeres, bomber classe 1998 reduce da una stagione straordinaria con 43 gol e 15 assist con la maglia dello Sporting CP, richiede un investimento economico di prim'ordine.