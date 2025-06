Gurppo MAG riunisce gli operatori del mercato delle assicurazioni

Gruppo MAG riunisce gli operatori del mercato assicurativo in un evento esclusivo, volto a rafforzare i legami tra valori, persone e visioni. Questa iniziativa, promossa dal primo broker italiano per aziende nazionali e internazionali, punta a condividere l’importanza della relazione e del mestiere dell’assicurazione. All’evento – un’occasione imperdibile per networking e confronto – si creeranno nuove sinergie che plasmeranno il futuro del settore, consolidando il ruolo di leadership di Gruppo MAG.

Gruppo MAG riunisce gli operatori del mercato delle assicurazioni. Questo l’obiettivo dell’ iniziativa dedicata al settore e promossa dal Gruppo MAG, “primo broker italiano – si rileva – per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale”. Alla base la volontĂ di voler “ rafforzare la connessione tra valori, persone e visioni “, per “condividere l’importanza della relazione e il mestiere dell’assicurazione “. All’evento – organizzato in occasione dell’ inaugurazione della nuova sede di Milano – hanno partecipato protagonisti del mercato assicurativo, “rappresentando un significativo momento di confronto, in uno spazio pensato per favorire collaborazione e costruzione di nuove sinergie e obiettivi comuni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gurppo MAG riunisce gli operatori del mercato delle assicurazioni

In questa notizia si parla di: mercato - operatori - riunisce - assicurazioni

VIDEO | Mercato Vascone, un mese e mezzo dopo il trasferimento degli operatori lavori al palo - Un mese e mezzo dopo il trasferimento degli operatori al mercato Vascone, i lavori di riqualificazione sono ancora fermi in via Catania, invece di iniziare a metĂ aprile come previsto.

Gurppo MAG riunisce gli operatori del mercato delle assicurazioni - LaPresse; Eurovita, un nuovo gruppo al servizio di promotori, banche e agenti.

Il futuro del mercato assicurativo secondo il gruppo MAG msn.com scrive: Riunire i principali operatori del mercato assicurativo per rafforzare la connessione tra valori, persone e visioni.