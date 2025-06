Guido Pagliuca vicino alla firma con l' Empoli calciomercato in fermento

Il calciomercato dell’Empoli entra nel vivo con l’attesa firma di Guido Pagliuca, prevista per lunedì prossimo. La trattativa procede senza intoppi, aspettando solo il ritorno del direttore sportivo Roberto Gemmi, momentaneamente in vacanza. Mentre le voci sui possibili colpi continuano a infiammare l’ambiente, il club azzurro si prepara a rinforzare la rosa, delineando un’estate ricca di sorprese e opportunità.

di Simone Cioni Il giorno buono per la firma di Guido Pagliuca sul contratto che lo legherà all’ Empoli per i prossimi due anni dovrebbe essere lunedì prossimo. La trattativa non ha subito alcun rallentamento, semplicemente per mettere nero su bianco si attende il rientro in sede del direttore sportivo azzurro Roberto Gemmi, che si è preso alcuni giorni di vacanza. Intanto, però, continuano a rincorrersi le voci di mercato intorno ai giocatori dell’Empoli. L’ultima è quella che riguarda l’interessamento del Torino sia per Tino Anjorin, sul centrocampista inglese si è informata anche l’Atalanta, che per Giuseppe Pezzella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guido Pagliuca vicino alla firma con l'Empoli, calciomercato in fermento

