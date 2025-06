Guida TV Sky Cinema e NOW | Caddo Lake Venerdi 13 Giugno 2025

Venerdì 13 giugno 2025, Sky Cinema e NOW vi regalano una serata di emozioni forti e intrattenimento senza confini. Tra tensione, risate e avventure, la programmazione offre un'ampia scelta di film per tutti i gusti. Tra questi, spicca "Caddo Lake" su Sky Cinema Uno alle 21.15, un thriller ad alta tensione con Dylan O'Brien, prodotto da M. Night Shyamalan. Non perdere questa occasione di vivere un'apertura serale indimenticabile.

Venerdì 13 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) va in onda Caddo Lake, thriller ad alta tensione con Dylan O'Brien e la produzione di M. Night Shyamalan.

