Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Sei pronto a vivere un weekend all'insegna della musica e delle emozioni a Ferrara e provincia? Tra eventi imperdibili, artisti locali e la magia della Notte Rosa, questa estate si conferma un’occasione speciale per riscoprire il divertimento autentico. Preparati a lasciarti coinvolgere: il divertimento è a portata di mano, e le sorprese non mancheranno di rendere ogni momento indimenticabile.

Nell’estate dei flop dei mega live musicali e nei giorni dell’annuncio del doppio concertone di Vasco Rossi al Parco Urbano (ma potrebbe tornare utile anche il Paolo Mazza viste le tristi vicende della Spal), tanta musica protagonista in questo weekend di metà giugno con vista sulla Notte Rosa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Fine settimana uggioso ma non si fermano gli eventi del weekend: la guida - Nonostante un fine settimana uggioso, il Pescarese si anima con eventi imperdibili! Dalle avventure di Peppa Pig e George per i più piccoli, agli spettacoli teatrali e concerti, fino alla festa di Manoppello con l'esibizione di Alex Britti.

LA NOTTE È... ROSA Anche quest'anno, dal 20 al 22 giugno, la nostra riviera si tingerà di rosa per celebrare un'atmosfera unica di festa, musica ed eventi.

FERRARA: GLI EVENTI DEL WEEKEND 7 E 8 GIUGNO Segnala cronacacomune.it: Il 7 e 8 giugno (e fino al 22 giugno) dalle ore 21 il Parco Giordano Bruno di Ferrara si anima con Sinfonie in Giardino, una rassegna musicale tra jazz, classica e atmosfere d'altri tempi.