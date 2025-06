Guerre & Pace FilmFest a Nettuno Roma dal 21 al 27 luglio 2025

Dal 21 al 27 luglio 2025, Nettuno si trasforma nel palcoscenico di riflessione e speranza con la XXIII edizione del Guerre & Pace FilmFest. Un evento imperdibile che unisce lungometraggi, documentari e libri sul tema della guerra e della pace, offrendo un’occasione unica per confrontarsi e cercare soluzioni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti: non perdere questa opportunità di vivere un festival che ispira, educa e unisce.

Guerre&Pace Filmfest 2025 XXIII edizione Nettuno (Roma), 2127 luglio 2025 Lungometraggi, documentari, corti e libri sul tema della guerra e della pace. Si tiene a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025  – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – la XXIII edizione  del Guerre & Pace FilmFest,  vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, organizzato dall’ Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Un festival caratterizzato da proiezioni di lungometraggi, documentari, cortometraggi, ma anche presentazioni di libri, in collaborazione con le principali case editrici, per arricchire il contesto di intrattenimento e momenti di coinvolgimento e confronto tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it