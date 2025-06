guerra o morte il bivio di netanyahu tra nemici esterni e condanna interna

In un momento cruciale per Israele, Benjamin Netanyahu si trova di fronte a un bivio che potrebbe segnare il suo destino e il futuro del Paese: guerra o morte. Tra minacce esterne e pressioni interne, il leader israeliano deve scegliere tra una strada inevitabilmente conflittuale o un'ultima speranza di salvezza. Ma quale strategia adotterà? Lo abbiamo chiesto anche noi occidentali, desiderosi di comprendere le sue mosse in un panorama così complesso.

Benjamin Netanyahu ormai si trova, solo in parte per colpa sua, in un bivio personale e storico. Ogni tanto la storia di un Paese, di un’area del mondo, in questo caso della globalità, non lascia vie di uscita, nel suo personale caso, nel suo destino c’è solo la guerra, contro qualunque nemico di Israele, oppure la sua morte, non necessariamente politica. Quale è la exit strategy per Netanyahu? Ce lo siamo chiesti noi occidentali che invochiamo la pace ad ogni costo? È colpito da un mandato di arresto internazionale, se si dimette non può rimanere in patria perché verrebbe perseguito giudiziariamente, potrebbe rifugiarsi solo negli Stati Uniti, tra gli ebrei newyorchesi, ma non è detto che la fatwa che gli hanno messo addosso gli sciiti, ma non solo, non lo raggiunga anche lì, come fu per le torri gemelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it