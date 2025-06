Guerra Israele-Iran Tajani | Nessun problema per gli italiani Pronto a riferire in Aula Viaggi sconsigliati

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è riunito con i dirigenti della Farnesina e gli ambasciatori per monitorare la delicata situazione. Mentre il governo italiano rassicura sulla sicurezza dei cittadini e sconsiglia i viaggi nella regione, l’attenzione rimane alta. Gli italiani possono stare tranquilli: nessun problema per la sicurezza, ma è fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Riunione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con i dirigenti del ministero e gli ambasciatori in Iran, Israele e di altri Paesi della regione per la guerra scoppiata fra Israele e Iran. In un messaggio su X, il ministro ha riferito di trovarsi "all'Unità di crisi della Farnesina per seguire la situazione in Iran e Israele e di aver telefonato all'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei"

