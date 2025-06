Guerra Israele-Iran Netanyahu | Forse non avremmo attaccato senza l’appoggio Usa I raid erano previsti ad aprile

Nel cuore di un’area già scossa da tensioni crescenti, il mondo si interroga sul ruolo degli Stati Uniti nell’attacco israeliano all’Iran. Netanyahu, per la prima volta in video, rivela dettagli sorprendenti che potrebbero cambiare la percezione degli eventi e aprire un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Ma cosa ci aspetta ora? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Non ci sarebbe stato alcun attacco all’Iran senza il sostegno degli Stati Uniti. Quella sul reale coinvolgimento dell’America nell’attacco israeliano all’Iran è la domanda che gli osservatori di tutto il mondo si sono fatti nelle ore immediatamente successive ai raid. E a fornire loro una risposta è direttamente il primo ministro, Benjamin Netanyahu, che parla per la prima volta in video dopo la nuova offensiva contro il principale rivale dell’area: “Speravo che gli Stati Uniti non si opponessero all’attacco contro l’Iran, ma non avevamo scelta – ha affermato – Senza il loro appoggio forse non avremmo lanciato l’attacco, ma l’alternativa era che saremmo morti tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it