Guerra Israele-Iran l' ambasciatore israeliano | Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi Stavano costruendo 9 bombe atomiche

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha rivelato dettagli allarmanti durante il briefing a Roma sull’operazione «Rising Lion». Secondo quanto dichiarato, i missili di Teheran potrebbero colpire Roma e Parigi, mentre si sospetta la costruzione di nove bombe atomiche. Questa escalation mette in evidenza come il rischio di un conflitto globale si faccia sempre più concreto e vicino.

