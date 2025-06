Guerra in Iran convocato d’urgenza il Consiglio di Sicurezza Cosa sta succedendo

Oggi, venerdì 13 giugno 2025, il mondo assiste a un momento cruciale: il Consiglio di Sicurezza dell’ONU è stato convocato d’urgenza su richiesta dell’Iran, in risposta ai pesanti raid israeliani contro obiettivi strategici iraniani. Una tensione crescente che rischia di scatenare una crisi internazionale senza precedenti. In questo scenario di instabilità globale, le sorti della regione e della pace mondiale sono appese a un filo sottile, mentre si cerca di comprendere cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

