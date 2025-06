Guasto tecnico alla linea | al Comune della Spezia si bloccano i servizi per i cittadini

La Spezia si trova attualmente in difficoltà a causa di un guasto tecnico sulla linea Internet e dati, che interessa i servizi essenziali del Comune. Questa interruzione, non imputabile all’amministrazione, rende impossibile l’accesso a pratiche di anagrafe, stato civile e altri servizi fondamentali per i cittadini. La società ...

La Spezia, 13 giugno 2025 – Il Comune della Spezia informa gli utenti che, a causa di un guasto tecnico, non imputabile alla stessa amministrazione comunale, la linea Internet e dati è attualmente interrotta. Di conseguenza, l'ente non è in grado di erogare i servizi di anagrafe, stato civile e altri servizi connessi. Un bel problema quindi per i cittadini che si devono apprestare a produrre quei documenti per le proprie necessità. La società responsabile del disservizio è già al lavoro per il ripristino della rete e per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Seguiranno, da parte del Comune della Spezia, aggiornamenti tempestivi non appena la situazione sarà risolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guasto tecnico alla linea: al Comune della Spezia si bloccano i servizi per i cittadini

In questa notizia si parla di: servizi - spezia - guasto - tecnico

