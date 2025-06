Guasto al trenino fermo tecnico per il fine settimana in attesa della sostituzione

A causa di un guasto imprevisto, il trenino che collega il centro storico al Parco Novi Sad sarà temporaneamente sospeso questo fine settimana. La buona notizia è che è stato subito sostituito con un nuovo mezzo, più performante e pronto a garantire un servizio ancora più efficiente. Continuate a seguire le nostre comunicazioni: il vostro viaggio nel cuore della città riprenderà al più presto, con ancora più comfort e sicurezza.

Pausa tecnica per il servizio del trenino che collega il centro storico al parco Novi Sad. A seguito di un guasto del mezzo il servizio sarà sospeso per questo fine settimana. Il trenino è stato prontamente sostituito con un nuovo mezzo, più performante che, dopo le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Guasto al trenino, fermo tecnico per il fine settimana in attesa della sostituzione

In questa notizia si parla di: trenino - guasto - fine - settimana

Guasto al trenino, fermo tecnico per il fine settimana in attesa della sostituzione; Dieci ore senza treni, il mercoledì nero dei trasporti arriva in Parlamento; La prima domenica di primavera al parco: Più di un'ora per uscire dal parcheggio e niente trenino.

Incubo sulla Tirano-Milano per un guasto a Carnate: treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti - Lecco, 12 giugno 2025 – Brutto risveglio per i pendolari lombardi. Lo riporta msn.com

Treno merci guasto: linea ferroviaria bloccata tra Carnate e Calolziocorte, ritardi fino a 60 minuti - Il treno guasto ha bloccato la circolazione sia sulla linea suburbana S8 Milano ... Riporta ilgiorno.it

Guasto sull'alta velocità: treni in ritardo fino a due ore - Oggi, lunedì 31 marzo, c'è stati un guasto sulla linea dell'Alta velocità Roma- Segnala today.it