Guasto al Ruggi | disagi in mattinata per il depotenziamento dei climatizzatori allarme rientrato

Disservizio al Ruggi di Salerno questa mattina, causato dal guasto di uno dei quattro trasformatori che alimentano importanti aree dell'ospedale e le sale operatorie. La situazione ha comportato disagi e dipendenti hanno dovuto fronteggiare un depotenziamento dei climatizzatori. Fortunatamente, l’allarme è stato rapidamente gestito e la normalità sta tornando. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda.

Disagi al Ruggi di Salerno, stamattina: a causa del guasto di 1 dei 4 trasformatori a supporto dell'alimentazione della cabina 2 che garantisce corrente elettrica a parti dei corpi A B C e D, dell'ospedale, e dei gruppi frigo a servizio delle sale operatorie generali, è stato necessario un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Guasto al Ruggi: disagi in mattinata per il depotenziamento dei climatizzatori, allarme rientrato

In questa notizia si parla di: guasto - ruggi - disagi - mattinata

Guasto al Ruggi: disagi in mattinata per il depotenziamento dei climatizzatori, allarme rientrato; Guasto al Ruggi: disagi in mattinata per il depotenziamento dei climatizzatori, allarme rientrato; Brignano Inferiore, partono i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria.