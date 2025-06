Guardie giurate | sciopero di due ore in Toscana Alla ricerca di un contratto integrativo regionale

In Toscana, le guardie giurate e gli addetti alla sicurezza hanno deciso di far sentire la loro voce con uno sciopero di due ore, durante le ore centrali di ogni turno, il 13 giugno 2025. Una protesta che mette in luce le lunghe attese per un contratto integrativo regionale ormai fermo da decenni. La mobilitazione segnala un bisogno urgente di risposte concrete e di un riconoscimento adeguato per chi tutela la nostra sicurezza quotidianamente.

In Toscana, guardie giurate e addetti ai servizi di sicurezza hanno scioperato per due ore, oggi 13 giugno 2025, durante la terza e la quarta ora di ogni turno di lavoro, per protestare per i contratti integrativi provinciali fermi da decenni

