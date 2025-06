' Guai' per De Martino Rodriguez pungente e gli altri gossip da leggere nel weekend

Care lettrici e cari lettori, nel caldo sempre più torrido di giugno i pettegolezzi sono ogni giorno più gustosi. Ecco a voi, “Fatti loro”, la nostra rubrica ad alto tasso gossip, che riassume voci di corridoio, dichiarazioni shock e i rumors dei dietro le quinte. Buona caldissima lettura, lasciatevi conquistare dai rumor e scoprite cosa bolle in pentola nel mondo delle celebrità!

Care lettrici e cari lettori, nel caldo sempre più torrido di giugno i pettegolezzi sono ogni giorno più gustosi. Ecco a voi, “Fatti loro”, la nostra rubrica ad alto tasso gossip, che riassume voci di corridoio, dichiarazioni shock e i rumors dei dietro le quinte. Buona caldissima lettura. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - 'Guai' per De Martino, Rodriguez pungente e gli altri gossip da leggere nel weekend

In questa notizia si parla di: gossip - guai - martino - rodriguez

'Guai' per De Martino, Rodriguez pungente e gli altri gossip da leggere nel weekend; Stefano De Martino al mare a Miami con una donna misteriosa. Il video ripreso dai passanti; Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma e... guai in vista: rischiano tre anni di carcere per un'aggressione ai paparazzi.

'Guai' per De Martino, Rodriguez pungente e gli altri gossip da leggere nel weekend - Care lettrici e cari lettori, nel caldo sempre più torrido di giugno i pettegolezzi sono ogni giorno più gustosi. Segnala today.it

Stefano De Martino nei guai in Rai? “Overdose di gossip sgraditi ai vertici” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Stefano De Martino nei guai: troppe donne al suo fianco, la Rai è furiosa… cosa rischia? - Le cose si mettono male per il dongiovanni della tv italiana: Stefano De Martino è un sex symbol, ma la Rai non ci sta e reagisce malissimo. Scrive donnapop.it