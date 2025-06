GTA 6 rivoluzionerà le radio con un sistema simile a Spotify?

GTA 6 potrebbe rivoluzionare il modo di ascoltare musica durante le nostre avventure virtuali, introducendo un sistema simile a Spotify che trasforma il gioco in una vera e propria piattaforma musicale interattiva. Con la possibilità per gli artisti di caricare direttamente le proprie tracce, si apre un mondo di nuove opportunità di intrattenimento e coinvolgimento, spingendo i confini tra musica e gaming ancora più in là , rendendo ogni sessione unica e personalizzata. Un passo avanti verso un’esperienza globale senza precedenti.

GTA 6 potrebbe introdurre anche una nuova meccanica legata alla musica: trasformarsi in una piattaforma musicale interattiva. Secondo quanto dichiarato dal noto produttore musicale Jermaine Dupri, vincitore di un Grammy, Rockstar Games starebbe lavorando a un sistema che permetterà agli artisti di caricare direttamente la propria musica nel gioco. Un’idea che spingerebbe il confine tra intrattenimento e tecnologia ancora più in là , facendo dell’attesissimo Grand Theft Auto 6 una sorta di Spotify videoludico. L’informazione è emersa durante un episodio del New Rory and Mal Show, dove Dupri ha raccontato di essere stato contattato per collaborare con il franchise di Grand Theft Auto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 rivoluzionerà le radio con un sistema simile a Spotify?

