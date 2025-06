Gruppo Mag inaugura nuova sede a Milano | rafforzare alleanze nel mercato assicurativo

Il Gruppo Mag, leader nel settore assicurativo, ha inaugurato ufficialmente la nuova sede di Milano, rafforzando così le proprie alleanze nel mercato. Un'occasione unica per riunire i principali operatori del settore, condividere valori e vision, e sottolineare l'importanza della relazione nel mestiere dell'assicurazione. Con questa iniziativa, il Gruppo Mag conferma il suo ruolo di punto di riferimento nazionale e internazionale, puntando a consolidare collaborazioni strategiche e innovare il mercato assicurativo.

Riunire i principali operatori del mercato assicurativo per rafforzare la connessione tra valori, persone e visioni. Condividere l'importanza della relazione e il mestiere dell'assicurazione. Con questo proposito è nata l'iniziativa dedicata al settore promossa ieri dal Gruppo Mag, primo broker italiano per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale. All'evento, organizzato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Milano, hanno partecipato numerosi protagonisti del mercato assicurativo, rappresentando un significativo momento di confronto, in uno spazio pensato per favorire collaborazione e costruzione di nuove sinergie e obiettivi comuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net