Gruppo Cap investimenti per 291 milioni nel biennio 2025-2026

Il Gruppo Cap, protagonista della gestione del servizio idrico pubblico nella metropoli milanese, si prepara a un investimento record di 291 milioni di euro nel biennio 2025-2026. Dopo aver chiuso il 2024 con 137,87 milioni, l'azienda punta a rafforzare la propria infrastruttura con opere strategiche, garantendo un futuro più sostenibile e all’avanguardia per la città . Un passo deciso verso un’eccellenza sempre più verde e moderna.

(Adnkronos) – Dopo aver chiuso il 2024 con investimenti pari a 137,87 milioni di euro, Gruppo Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, si prepara a raggiungere il picco storico degli investimenti nel biennio 2025-2026, con 291 milioni di euro complessivi destinati a opere infrastrutturali strategiche.

