Grossi topi avvistati in spiaggia e in strada | la segnalazione dalla zona di Pane e Pomodoro

Grossi topi avvistati in spiaggia e in strada nella zona di Pane e Pomodoro, tra la spiaggia e le vie vicine come Viale Imperatore Traiano e via Serena. I residenti denunciano una situazione incresciosa, con più segnalazioni degli ultimi giorni. Questa emergenza richiede interventi immediati per tutelare la salute pubblica e ripristinare il decoro della zona. Dal Murattiano, invece...

Grossi topi avvistati in spiaggia e in strada: la segnalazione dalla zona di Pane e Pomodoro

