grinta con la dea ad armi pari

Un pareggio da Premier League, quello tra Bologna e Atalanta. Intensità, botte e colpi di classe: novanta minuti più da Champions, che da serie A. L’uno a uno, alla fine, sta stretto a tutti: a Italiano che avrebbe voluto giocarsela ad armi pari, e a Gasperini che può maledire i pali. A conti fatti, il risultato non fa ingiustizie, anche se, nella bilancia del risultato, tra le due perle di Castro e Samardzic, pesa tanto, tantissimo, il rosso che Lucumi si guadagna al quinto minuto della ripresa per fallo da ultimo uomo su De Ketelaere. L’arbitro Rapuano aveva assegnato giallo e rigore, corretti dal Var in una punizione dal limite e nell’espulsione del difensore colombiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it