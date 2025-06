Greggio sicuro su Tudor | Reso giustizia a un ex giocatore arrivato in un momento delicato Poi il messaggio che fa sognare i tifosi

Ezio Greggio, grande tifoso bianconero, celebra il rinnovo di Igor Tudor con la Juventus, sottolineando come questa decisione abbia reso giustizia a un ex giocatore arrivato in un momento delicato. Le sue parole sono un messaggio di fiducia e speranza che fa sognare i tifosi, rafforzando il legame tra passato e futuro della squadra. Questo endorsement rafforza la convinzione che la Juventus sia sulla strada giusta per una stagione ricca di successi.

bianconeri. Intervenuto sul proprio profilo X Ezio Greggio ha commentato così la notizia del giorno: il rinnovo di Igor Tudor con la Juventus. Le parole del grande tifoso bianconero. GREGGIO – « La Juventus confermando Igor Tudor come allenatore della prossima stagione ha reso giustizia a un ex giocatore che arrivato in un momento delicato per la squadra ha conquistato la fiducia dei giocatori e li ha guidati a un traguardo, la Champion, che ormai era una chimera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Greggio sicuro su Tudor: «Reso giustizia a un ex giocatore arrivato in un momento delicato». Poi il messaggio che fa sognare i tifosi

In questa notizia si parla di: tudor - greggio - sicuro - reso

Greggio esulta: «Fino alla fine! Grande Locatelli per come si è preso la responsabilità, Tudor ha fatto un miracolo. Ora è tutto da rifare» - In un epilogo entusiasmante, il campionato di Serie A si conclude con la Juventus trionfante, grazie a una vittoria decisiva contro il Venezia.

La @juventusfc confermando Igor Tudor come allenatore della prossima stagione ha reso giustizia a un ex giocatore che arrivato in un momento delicato per la squadra ha conquistato la fiducia dei giocatori e li ha guidati a un traguardo, la Champion, che orm Vai su X

Greggio: “La Juventus confermando Tudor ha reso giustizia a…”.

Greggio: “La Juventus confermando Tudor ha reso giustizia a…” - Ezio Greggio, tramite X, ha parlato slela decisione della Juventus di confermare Igor Tudor sulla sua panchina: "La @juventusfc confermando Igor Tudor come allenatore della prossima stagione ... tuttojuve.com scrive