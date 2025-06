Grazie Roma Tris d’autore

Roma, città eterna e palcoscenico di grandi imprese calcistiche, si prepara a vivere un’altra emozionante stagione. La magia di questa città non si ferma mai, soprattutto quando il Bologna, sorprendente sotto la guida di Italiano, sfida le aspettative. Ricordando il colpo storico del 10 novembre scorso, il Bologna ha dimostrato che, anche in trasferta, può scrivere pagine indimenticabili. E le sorprese sono solo all'inizio...

La magìa di Roma, prima ancora che il Bologna sappia che, all’Olimpico, vincerà la sua terza Coppa Italia. Prima ancora del 14 maggio, l’Olimpico regala una grande soddisfazione al Bologna. E’ il 10 novembre quando, i ragazzi di Italiano, mandano in tilt la Roma e mandano a casa Ivan Juric. Colpo grosso del Bologna che vince nella capitale. Prima il vantaggio firmato da Santiago Castro, poi i giallorossi che rispondono con El Shaarawy (doppietta per il Faraone) e le altre reti rossoblù che portano le firme di Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson. La rete di Jesper, in rossoblù, resta unica, ma nel dopo partita, lui, è convinto di essere ripartito con il piglio giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it